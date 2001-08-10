Анивский район готовится к параду Победы
Анивский район готовится к празднованию Дня Победы. Праздничные мероприятия пройдут во всех населенных пунктах округа. В Аниве торжество, приуроченное к празднованию 76-годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется в 11 часов, рассказали ТИА "Острова" в районной тадминистрации.
Анивчане вместе с учащимися школ и членами патриотического клуба «Наследие» примут участие в акции «Вахта памяти», которая состоится 9 мая в 11 часов на территории Памятного знака. Здесь же будет проходить акция по раздаче Георгиевских ленточек.
По центральной площади Анивы торжественным маршем пройдут колонны войсковых соединений. В качестве тематической фотозоны перед районной администрацией будет выставлена военная техника. Репетиции театрализованного концерта пройдут 7 и 8 мая с 12:30 до 14:00 и с 18:00 до 19:30. В связи с этим движение автотранспорта на городской площади будет ограничено. Кроме того, во время проведения праздничных мероприятий 9 мая с 09:00 до 15:00 движение автотранспорта будет временно закрыто на городской площади от ул. Дъяконова до ул. Первомайской. На перекрестках улиц Ленина – Октябрьская, Ленина – Комсомольская. С 19:00 до 22:00 во время вечерней праздничной программы движение транспорта также будет закрыто на городской площади от магазина «Искра» до ул. Первомайская.
Для жителей и гостей района творческие коллективы домов культуры, а также сельских клубов подготовили праздничную концертную программу. Планируется задействовать несколько развлекательных площадок. Военнослужащие войсковой части, дислоцированной в Аниве, порадуют гостей солдатской кашей.
Традиционно в преддверии Дня Победы мэр округа Артём Лазарев поздравит ветеранов, участников трудового фронта лично. Праздничные встречи не обойдутся без подарков.
Для создания праздничной атмосферы в районе руководителям предприятий торговли и общепита округа рекомендовано оформить свои магазины и кафе тематической атрибутикой.
Сотрудники полиции, бригады медиков, пожарные службы будут нести дежурство в усиленном режиме.
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