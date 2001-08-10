Проблемный участок сахалинской дороги передадут в федеральную собственность

По поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко региональное министерство транспорта разработало проект реконструкции участка дороги, на котором ранее происходили оползневые процессы. Для финансирования работ планируется привлекать средства из федерального бюджета.

- Холмский перевал, безусловно, важный участок дороги. Он ведет к главным «морским воротам» Сахалина, через которые проходит основной грузопоток. Наша задача – обеспечить комфортный и, прежде всего, безопасный проезд. Поэтому необходимо ускорить решение вопроса. Принято решение организовать работу по передаче этого отрезка пути в федеральную собственность, – отметил Валерий Лимаренко.

Проект реконструкции предполагает несколько этапов. На первом – предусмотрены работы по разборке оползневого склона сопки с вывозкой грунта к подножию полигона твердых бытовых отходов. Чтобы отвести поверхностные и грунтовые воды, планируется проложить железобетонную трубу длиной 240 метров по руслу ручья. На втором этапе выполняются работы по восстановлению склона путем укладки грунтовых обойм, что позволит в дальнейшем восстановить верховой участок автодороги. На завершающей стадии предусмотрено восстановление асфальтобетонного покрытия и обустройство участка дороги, сообщили ТИА "Острова" в правительстве островного региона.

- На реализацию всего проекта реконструкции участка необходимо 2,1 миллиарда рублей. Мы отправили на рассмотрение в дальневосточную дирекцию Росавтодора проектно-сметную документацию, одновременно в Минтранс РФ направлено предложение Сахалинской области о передаче участка дороги в федеральную собственность, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерий Спиченко.

Напомним, с 2018 по 2020 годы на Холмском перевале происходили оползневые процессы, спровоцированные размещением на неустойчивом откосе отходов городской свалки. В аварийном порядке выполнялись работы по восстановлению поврежденного полотна. На участке установлены контрольные маяки, которые позволяют регулярно отслеживать движение оползня. В случае обнаружения повреждений на автодороге принимаются экстренные меры по восстановлению проезжей части.