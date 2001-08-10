В городском парке Южно-Сахалинска начал работу музыкальный фонтан
Вечером 7 мая сотни жителей и гостей Южно-Сахалинска собрались в городском парке на открытии нового сезона работы музыкального фонтана. Первую получасовую программу открыло выступление военного духового оркестра Южно-Сахалинского гарнизона.
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин отметил, что за несколько лет своего существования музыкальный фонтан стал любимой сезонной достопримечательностью города.
- И сегодня горожане откликнулись на нашу просьбу прийти и вместе в очередной раз открыть музыкальный фонтан. Каждый сезон разрабатывается новая программа. В преддверии празднования Дня Победы будут звучать мелодии военных лет, - сказал мэр. - Напомню, в 2019 году обустройство фонтана стало подарком ко Дню рождения островной столицы при участии Сбербанка. И фонтан продолжает радовать жителей и гостей города.
В ближайшие недели фонтан будет работать ежедневно, включая понедельник 10 мая, по следующему графику: дневная программа в 14.00 и 15.00, вечерня — в 20.30, 21.00 и 21.30. После 10 мая понедельник - выходной, сообщили ТИА "Острова" в городской администрации.
А к открытию летнего сезона работы городского парка, который стартует 5 июня, подготовлена новая светомузыкальная программа. О режиме работы будет сообщено дополнительно.
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