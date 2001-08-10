На Сахалине готовятся к проведению Конференции коренных малочисленных народов Севера

В Южно-Сахалинске соберутся 56 делегатов из всех районов области, на территории которых проживают представители коренных этносов. Этот вопрос стал одним из ключевых на заседании Совета уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области при правительстве региона, которое провел Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Вместе с вами мы стремимся создать в регионе все условия для устойчивого развития коренных народов, - обратился к участникам Совета Валерий Лимаренко. - В этом году мы планируем подписать трехстороннее соглашение о сотрудничестве между региональным Советом уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, правительством региона и компанией "Сахалин Энерджи". Оно предполагает запуск IV Плана содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2021-2025 годы. Свое мнение об этом документе представители коренных этносов выскажут на областной конференции, которая пройдет в Южно-Сахалинске в июне.

План содействия развитию коренных этносов является ключевым инструментом по поддержке представителей коренных народов Сахалина с 2006 года. За это время в регионе реализовано более 900 проектов в социально-экономической сфере. Особое внимание уделяется сохранению языков и культуры коренных народов.

Ряд вопросов касался аварийного жилья и дорог. В муниципалитетах, где проживают представители коренных этносов, ведется работа по составлению списков на переселение, проводится обследование непригодного жилья. В частности, в Охинском районе, где работу не проводили долгое время, в ближайшее время состоится конкурс на проведение обследования аварийного жилфонда, в котором проживают представители КМНС. В Ногликском районе 12 домов уже включены в программу на переселение. Это 29 квартир. Около 20 миллионов рублей выделены из областного бюджета на разработку проектно-сметной документации по строительству новой дороги от трассы Южно-Сахалинск – Оха до села Чир-Унвд Тымовского района. Она обеспечит бесперебойную круглогодичную связь с районным центром.

Также участники обсудили подготовку к проведению праздника-обряда "Кормление духа – хозяина моря" и первенства Сахалинской области по национальным видам спорта среди детей коренных народов Севера. Это ежегодные мероприятия, которые в 2020 году не проводились в связи с эпидемиологической обстановкой. Предстоящим летом в Поронайске первенство планируется провести с 29 июня по 4 июля. В нем примут участие дети из числа коренных этносов в возрасте от 10 до 17 лет. Они продемонстрируют навыки в северном многоборье, прыжках через нарты, метании топора и других дисциплинах. А 10 и 11 июля на берегу залива Терпения состоится праздник-обряд «Кормление духа – хозяина моря». В программу войдут конкурсы: "Лучшее мини-жилище"; "Выход в море на шлюпках"; "Стрельба из лука"; "Национальная кухня" и другие.