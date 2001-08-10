Недельное пребывание туриста на Сахалине с перелетом, проживанием и экскурсиями оценили в 45 тысяч рублей
Цена недельного тура будет значительно ниже нынешней благодаря федеральной программе господдержки внутреннего туризма. Об этом сегодня на пресс-конференции, прошедшей на борту теплохода "Адмирал Невельской", рассказали глава Ростуризма Зарина Догузова, губернатор Валерий Лимаренко и генеральный директор TUI Россия Тарас Демура.
- Ключевая задача, чтобы самые дальние, но самые желанные и востребованные уголки нашей страны были доступны, - отметила Зарина Догузова. - Будет выделена субсидия, благодаря которой стоимость недельного тура на Сахалин будет начинаться от 45 тысяч рублей. В эту сумму входит перелет, трансферы до гостиницы, проживание, завтраки, экскурсии. Это более чем конкурентная стоимость, в полтора-два раза ниже, чем то, что мы видим сегодня. Сахалин – это сильный бренд, яркий туристический магнит и место, которое мечтают посетить миллионы туристов, и чартерная программа поможет это сделать.
По словам генерального директора TUI Россия Тараса Демуры, первый чартерный рейс на Сахалин планируется 4 июля. Компания ведет переговоры с сахалинскими туроператорами, чтобы клиенты могли заранее выбрать предложения и сформировать пакетный тур.
- Считаю, что большая часть успеха всего проекта будет зависеть даже не от TUI, а от тех компаний, которые уже сегодня работают на Сахалине, - прокомментировал Тарас Демура.. Поэтому хочу попросить местный бизнес: давайте любить туристов, обнимать их. Не прячьте радушие, давайте будем делиться им, ведь очень трудно второй раз произвести хорошее первое впечатление, - У туристов, прибывающих чартером на Сахалин, будут большие возможности посетить и другие города Дальнего Востока, а также Курильские острова. Это позволяет широкая сеть морского и авиатранспорта, которая создается в регионе.
- Уже 2 июня на Курилы отправится теплоход "Адмирал Невельской", на котором мы с вами сейчас находимся, - отметил Валерий Лимаренко. - А вместе с "Павлом Леоновым", который тоже вскоре прибудет в регион и "Игорем Фархутдиновым", мы сможем увеличить частоту рейсов. Кроме того, именно у нас в регионе создана единая дальневосточная авиакомпания. Все это позволяет путешествовать не только туристам, но и жителям Сахалина и Курил. Именно для них в первую очередь мы и развиваем инфраструктуру.
Также глава региона напомнил, что уже с июня сахалинцам и гостям острова станут доступны морские экскурсии на катамаранах. Два новых 12-местных судна будут возить туристов на остров Монерон, мыс Крильон и вдоль Тонино-Анивского полуострова.
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