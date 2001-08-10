Свыше четырех тысяч дорожных дефектов выявили волонтеры и общественники в Южно-Сахалинске
В областном центре завершается работа по общественной приемке улиц после проведения текущего ремонта. Основные участки уже прошли проверку дорожного общественного совета, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Сегодня утром общественники совместно со специалистами профильных ведомств администрации города, министерства по эффективному управлению регионом и других структур проинспектировали ул. Есенина. Как сообщили в управлении мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства, на данном участке было ликвидировано 16 выбоин площадью 49 квадратных метров. По итогу осмотра у проверяющих остались небольшие замечания. На перекрестке ул. Комсомольской и ул. Есенина наблюдается просадка дорожного полотна. Текущей весной этот дефект был частично устранен с помощью технологии литого асфальта. Но для комплексного решения проблемы дорожники заасфальтируют участок сплошными картами. Также в ближайшее время подрядчики устранят недочеты в местах стыковки асфальта и люков ливневой канализации.
- Улица Есенина - одна из важнейших транспортных артерий города с интенсивным автомобильным трафиком и со стороны автомобилистов регулярно поступали жалобы на состояние отдельных участков, – отметил депутат городской Думы, член дорожного общественного совета Иван Бутаков. – Работа по фиксированию дорожных дефектов и дальнейшему контролю за асфальтированием ведется совместно с общественниками и жителями. И в рамках работы по приемке, мы видим, что выбоин, действительно, становится меньше. Ездить по городу комфортнее.
Обследование асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети города Южно-Сахалинска выполнено в полном объеме на 146-ти километрах автомобильных дорог. Силами муниципалитета и общественников на дорогах был выявлен 4241 дефект общей площадью более 36 тыс кв. метров.
- Большая часть дефектов на сегодняшний день устранена, но мониторинг состояния улично-дорожной сети ведется ежедневно, – рассказал начальник отдела управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства Сергей Федорук. – В частности, сегодня общественники выявили еще 36 дефектов, в течение дня они будут оперативно ликвидированы.
Работы по обследованию городских улиц, устранению выбоин и неровностей продолжатся в течение всего летнего сезона.
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