Сахалинцев научат распутывать тюленей из сетей и морского мусора

Общественные организации клуб "Бумеранг" и группа помощи морским животным "Друзья океана" приглашают сахалинцев на тренинг по распутыванию тюленей от сетей и морского мусора. Тренинг состоится при поддержке правительства Сахалинской области.

Теоретическая часть тренинга пройдет 4 июня в 18.30 в клубе "Бумеранг" по адресу ул. Невельского 14/2.

На этой встрече участники узнают:

- какими направлениями работы занимаются группы помощи морским животным;

- что делать при встрече с запутанными тюленями и какую информацию необходимо о них собирать;

- с помощью какого оборудования проводятся спасательные операции по распутыванию.

Практическая часть тренинга пройдет в выходные дни на морском побережье. Участники отработают техники обездвиживания небольших животных без применения седативных препаратов, а также техники распутывания с применением специального оборудования. В прошлом году опытные волонтеры "Друзей океана" успешно применяли данные техники во время работ по распутыванию северных морских котиков от пластикового мусора на острове Тюлений, рассказали ТИА "Острова" в клубе "Бумеранг".

Успешно прошедшие обучение волонтеры смогут принять участие в предстоящих спасательных работах на о. Тюлений.

Напомним, в августе 2020 года состоялась первая в России экспедиция по спасению тюленей, запутавшихся в пластиковом мусоре. Всего за время экспедиции удалось распутать 28 морских котиков. Экспедиции была организованна совместно с Камчатским филиалом Тихоокеанского института географии ДВО РАН.

Теперь этот опыт будет регулярно закрепляться на тренировках с членами группы реагирования, и ежегодно практиковаться во время спасательных экспедиций на о Тюленем.



Для участия в тренинге приглашаются представители спасательных служб, природоохранных организаций, ветеринары, неравнодушные и ответственные жители Сахалина, желающие помогать диким животным.

По вопросам можно обращаться по телефону координатора тренинга 8-914-756-72-46.