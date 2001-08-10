Тихоокеанское
информационное агентство
1 Июня 2021
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11:25, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев научат распутывать тюленей из сетей и морского мусора

Сахалинцев научат распутывать тюленей из сетей и морского мусора

Общественные организации клуб "Бумеранг" и группа помощи морским животным "Друзья океана" приглашают сахалинцев на тренинг по распутыванию тюленей от сетей и морского мусора. Тренинг состоится при поддержке правительства Сахалинской области.

Теоретическая часть тренинга пройдет 4 июня в 18.30 в клубе "Бумеранг" по адресу ул. Невельского 14/2.
 
На этой встрече участники узнают:
- какими направлениями работы занимаются группы помощи морским животным;
- что делать при встрече с запутанными тюленями и какую информацию необходимо о них собирать;
- с помощью какого оборудования проводятся спасательные операции по распутыванию.
 
Практическая часть тренинга пройдет в выходные дни на морском побережье. Участники отработают техники обездвиживания небольших животных без применения седативных препаратов, а также техники распутывания с применением специального оборудования. В прошлом году опытные волонтеры "Друзей океана" успешно применяли данные техники во время работ по распутыванию северных морских котиков от пластикового мусора на острове Тюлений, рассказали ТИА "Острова" в клубе "Бумеранг".
 
Успешно прошедшие обучение волонтеры смогут принять участие в предстоящих спасательных работах на о. Тюлений.  
Напомним, в августе 2020 года состоялась первая в России экспедиция по спасению тюленей, запутавшихся в пластиковом мусоре. Всего за время экспедиции удалось распутать 28 морских котиков. Экспедиции была организованна совместно с Камчатским филиалом Тихоокеанского института географии ДВО РАН.
 
Теперь этот опыт будет регулярно закрепляться на тренировках с членами группы реагирования, и ежегодно практиковаться во время спасательных экспедиций на о Тюленем.

Для участия в тренинге приглашаются представители спасательных служб, природоохранных организаций, ветеринары, неравнодушные и ответственные жители Сахалина, желающие помогать диким животным.
 
По вопросам можно обращаться по телефону координатора тренинга 8-914-756-72-46.

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