Двор в Стародубском благоустроили за три недели
Мэр Долинского района Александр Тугарев похвалил предпринимателя, сумевшего качественно благоустроить двор менее, чем за три недели, рассказали ТИА "Острова" в долинской администрации.
Ещё совсем недавно – 12 мая двор многоквартирных домов №4 и №6 на улице Заозерной в Стародубском представлял собой унылый пейзаж: ямы, лужи, летом пыль, а межсезонье - грязь. Когда во дворе появилась строительная техника, у местных жителей были смешанные чувства - с одной стороны к существующим проблемам добавилась стройка вокруг дома, но с другой - надежда, что когда-нибудь стройка закончится и во дворе наконец-то будет порядок. Кто бы мог подумать, что стройка закончится так быстро и уже в июне двор преобразится до неузнаваемости.
- Будем ставить этого подрядчика другим в пример, - отметил на еженедельном совещании мэр Александр Тугарев. - Вот бы все так работали: быстро, слаженно, качественно!
Предприниматель Андрей Зарубин рассказал, что секрет быстрой и качественной работы в квалифицированной команде. Люди работают с ним годами. Каждый специалист выполняет свой участок работы - одни укладывают бордюрный камень, другие - занимаются выемкой грунта, третьи - бетонными работами.
- Рабочий день у нас не нормированный. Все ребята хотят заработать, поэтому, когда заходим на объект, трудимся от зари до зари, - поделился Андрей Зарубин. - Бывало, что бетон привозили поздно вечером и мы до глубокой ночи на объекте.
- Молодцы ребята! На совесть все сделали! Любо-дорого посмотреть! - Прокомментировала жительница дома №4 Ольга Клячина. - Долго будем их добрым словом поминать.
Местные жители не могут нарадоваться, глядя на то, как преобразился двор. Для хозяек здесь оборудовали две асфальтированные площадки, на которых удобно сушить белье, а для автовладельцев предусмотрели парковочные места.
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