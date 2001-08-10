Почта России предлагает жителям Сахалинской области 30-процентную скидку на подписку
С 7 по 17 июня подписаться на периодические издания можно со скидкой до 30%. Почта России совместно с издательскими домами снизит стоимость подписки почти на 600 газет и журналов, сообщили ТИА "Острова" в ведомстве.
Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты России, а также у почтальонов при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов.
Оформить подписку можно для себя или для родных и близких, в том числе проживающих в другом регионе России. Кроме того, благотворительная акция Почты России «Дерево добра» позволяет подарить подписку детскому дому, школе-интернату, дому престарелых или сельской библиотеке. Для этого нужно выбрать учреждение, в пользу которого покупается подписка, и оплатить ее картой на сайте или в отделении почтовой связи.
Каталог Почты России насчитывает 5 тысяч изданий. Среди них – общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы. На сайте нужное издание можно найти по названию, в алфавитном указателе, в прессе по темам, введя в поисковую строку подписной индекс журнала или газеты. На главной странице размещены тематические подборки с самыми популярными СМИ. Почта России доставляет издания в почтовые ящики во всех регионах нашей страны.
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