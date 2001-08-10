В Анивском районе нашли 78 свалок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Силами муниципального предприятия «Анивское благоустройство» в районе продолжается работа по ликвидации мусорных куч. В этом направлении налажена обратная связь с жителями Анивского района, которые сообщают о стихийных свалках.

В администрации района ТИА «Острова» уверили, что жители Анивского района охотно откликаются на призывы об информировании и оперативно делятся сообщениями о вновь образованных свалках. На сегодняшний день в районе обнаружено 78 свалок, из них 29 располагаются на землях муниципалитета. Остальные на частных землевладениях. Уже убрано 6, в стадии ликвидации 7, оставшиеся планируется убрать до конца августа.

С 2020 года анивские коммунальные службы реконструировали 100 контейнерных площадок во всех населенных пунктах района. В излюбленных местах отдыха сахалинцев, т.е. на побережье залива Анива, в селах Песчанское, Таранай установлены дополнительные контейнерные площадки. Мусор с них вывозится на полигон твердых бытовых отходов в Южно-Сахалинск силами и средствами Регионального оператора.

Кроме того, не дожидаясь схода снега, в Анивском районе проходили еженедельные экологические мероприятия, направленные на уборку территорий не только внутри населённых пунктов, но и за их пределами. Также в районе прошла совместная с региональным министерством экологии всероссийская экологическая акция «Вода России». Рыбацкие сообщества так же инициировали уборку берегов реки Лютога, с привлечением коммунальных служб Анивского городского округа. Работа с наведением экологического порядка в районе будет продолжена.