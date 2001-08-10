Власти сахалинской Анивы отчитались, что в районе не осталось ни одной свалки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала 2021 года на территории Анивского городского округа выявлено 78 мест несанкционированного размещения отходов. С муниципальной территории убраны все стихийные мусорные кучи.
Работа на этом не остановлена, так как на землях, находящихся в пользовании юридических лиц и граждан находятся еще более 30 несанкционированных свалок, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Сотрудники департамента жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Анивского городского округа ведут разъяснительную работу среди пользователей земельных участков. Информация о бездействии лиц, которые не ликвидируют свои свалки регулярно направляется в министерство экологии Сахалинской области и в АО "Управление по обращению с отходами" для принятия мер реагирования.
Администрация Анивского городского округа обращает внимание, что на всей территории района, запрещается сброс, складирование бытового, крупногабаритного, строительного мусора, производственных отходов и иных отходов.
Утилизировать мусор можно только в специально отведенных для этого местах - вывозить на полигон ТБО.
Юридические и физические лица обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором.
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