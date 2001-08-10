На Сахалине подросткам рассказали о предпосылках Второй мировой войны
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Анивском районе прошел семинар-лекция, на открытом воздухе, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.
Ребята изучали историю конца 30-х начала 40-х годов прошлого столетия. Именно тогда проходила активная фаза развития самой кровопролитной войны современного человечества. Занятия "Ключевые понятия исторической памяти" прошли в рамках грантового проекта правительства Сахалинской области "Музей на колесах". Об интересных исторических фактах, повлиявших на международные отношения СССР рассказал председатель региональной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" Станислав Калентьев. Курсанты военно-патриотического клуба "Наследие" при анивском Доме детского творчества, а также воспитанники Детского дома с. Троицкое и участники военно-спортивного лагеря "Патриот" с удовольствием слушали об исторических событиях. Станислав Анатольевич донес до подростков информацию о действиях государств Европы во время начала Второй мировой войны. Как развивались события и о планах фашистской Германии при нападении на СССР и почему эти планы провалились.
- Когда занимаешься с детьми, видно, кому интересен материал, а кому скучно. На лекциях было понятно, что ребята все во внимании. Их интересовали не только предвоенные события, но действия Советского Союза при освобождении всего человечества от фашизма, мужестве и подвиге советского народа, который стал настоящим источником Великой Победы, - рассказал Станислав Каленьтьев.
По словам организаторов проекта, такие занятия позволяют детям усваивать информацию гораздо быстрее и качественнее. Подобные мероприятия в районе будут продолжены.
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