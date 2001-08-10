Кузница чемпионов: в Южно-Сахалинске откроется Шахматная школа А. Карпова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Войти в увлекательный мир шахмат и научиться тонкостям игры у мастеров экстра-класса – такую уникальную возможность предоставит сахалинским детям меценат, предприниматель, общественный деятель, помощник депутата Государственной Думы Владимир Соколов. Благодаря его усилиям в Южно-Сахалинске откроется Шахматная школа Анатолия Карпова. Предпринимателя с Южно-Сахалинском связывает личная история.

- Владимир Александрович, вы в Южно-Сахалинске не новичок, как мы знаем.

- Да, я родился и вырос именно здесь. И с этим городом у меня связаны самые светлые и позитивные воспоминания. Не скажу, что что-то особенное, но, как и для любого ребенка, мне было важно ощущение того, что рядом родители, что мы вместе проводим время, ходим в походы. Помню, как играл с друзьями детства. И, несмотря на то, что я уже давно не живу на Сахалине, этот остров – одно из самых любимых мест на земле, где воспитали меня и подарили чудесное детство мои дорогие родители: мама - Анна Анатольевна и отец - Всеволод Дмитриевич.

- Новая школа – это своего рода дань такой любви?

- Да, можно сказать и так. А вообще, я давно люблю шахматы: меня «заразили» этой игрой мой прадед – Алексей Рыков и дед – Всеволод Соколов.

- Владимир Александрович, тем не менее, вы – состоявшийся человек, предприниматель, привыкший просчитывать свои ходы. Не проще ли было выбрать что-то более популярное? Хоккей, например?

- Каждый вид спорта развивает какие-то свои качества. Вы сказали, что я привык просчитывать ходы. И это во мне выработали именно шахматы. Кроме того, вспомните, что эта игра всегда была популярной в нашей стране. Достаточно вспомнить только сколькими чемпионами не только России, но и мира, Европы гордится наша страна. И поэтому главной целью создания Школы является популяризация этого вида спорта среди молодежи и старшего поколения и предоставления возможности им заниматься. Мы очень хотим, чтобы шахматами занималось как можно больше людей, ведь это очень гармонично развивающийся вид спорта, который помогает в развитии таких навыков у человека, как усидчивость, внимательность, аналитическое мышление, память и, как следствие – этот человек более конкурентноспособен в жизни и ему легче планировать свое будущее.

- Хорошо, убедили. А что будет особенное именно в школе имени А.Е.Карпова?

- Я не буду говорить, что только она носит имя двенадцатого чемпиона мира по шахматам. Сосредоточимся на основных плюсах. Здесь будут преподавать лучшие педагоги, которые пройдут аттестацию в Международной образовательной шахматной школе. У нас предусмотрено наличие бюджетных мест, априори будет продвижение талантливых воспитанников на международной арене. Вообще, система поощрения развита. Занятия будут проводить ученики Анатолия Евгеньевича. Учиться дети будут несколько раз в неделю. Принимаем с пяти лет. И да, мы понимаем, что далеко не все смогут ездить на обучение – может быть далеко, неудобно – будут организованы онлайн-группы.

- Система поощрения?

- Да, это будет не единственная Шахматная школа А.Е.Карпова: это целая сеть, которая охватывает города России. Есть наши филиалы и в Германии, Франции. И, во-первых, проводятся турниры внутри школы, участие в которых принимают лучшие шахматисты России. И, повторюсь, мы целенаправленно выводим лучших воспитанников на международный уровень.

- Мы слегка затронули вашу биографию, но можно немного подробнее: чем сейчас занимается уроженец Южно-Сахалинска?

- Как и все – работой. После окончания школы я поступил в ДВФУ и параллельно устроился работать в «Евросеть». У меня получилось довольно быстро сделать карьеру, всего за три года дойдя до позиции антикризисного директора в филиалах на Дальнем Востоке и в Казахстане. Пришлось менять место жительства и учебы. Довольно быстро я понял, что хочу свое дело. и с 2007 году руковожу предприятием, которое создал вместе с группой единомышленников - «БлэкХос». Компания специализируется на поставке производственного оборудования для изготовления окон ПВХ и профнастила. Сегодня группа компаний «БлэкХос» является лидером по поставкам оборудования и материалов самых различных направлений. В разгар экономического кризиса создать в Подмосковье новое современное производственное предприятие – Дмитровский машиностроительный завод. Это предприятие выпускает ассортимент продукции, востребованной в электротехнике, строительстве и машиностроении. Кроме того, очень много сотрудничаю с Домом матери и ребенка во Владивостоке, с Приморской Государственной картинной галереей и многими другими. Откровенно говоря, больше мне трудно что-то рассказать о себе. Не привык.

- Спасибо за беседу!