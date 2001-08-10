В Южно-Сахалинске закрылся городской бассейн

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 2 августа городской бассейн СШ по плаванию Южно-Сахалинска закрывается на плановое ежегодное техническое обслуживание, которое традиционно проводится в летнее время перед началом учебного года За время закрытия в спортивной школе по плаванию выполнять необходимые плановые профилактические и ремонтные работы. Учебно-

тренировочный процесс в учреждении спортивной направленности начнется 1 сентября. Для населения городской бассейн также распахнет свои двери в указанный срок.