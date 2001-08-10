Тихоокеанское
информационное агентство
2 Августа 2021
Сегодня 16:45
73,14|86,99|66,91
2 и 3 августа в некоторых домах Южно-Сахалинска отключат холодную воду
10:47, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске закрылся городской бассейн

В Южно-Сахалинске закрылся городской бассейн

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 2 августа городской бассейн СШ по плаванию Южно-Сахалинска закрывается на плановое ежегодное техническое обслуживание, которое традиционно проводится в летнее время перед началом учебного года За время закрытия в спортивной школе по плаванию выполнять необходимые плановые профилактические и ремонтные работы. Учебно-
тренировочный процесс в учреждении спортивной направленности начнется 1 сентября. Для населения городской бассейн также распахнет свои двери в указанный срок.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы соблюдаете масочный режим?