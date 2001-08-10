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09:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
В подвале дома в Южно-Сахалинске взорвался кислородный баллон
Взрыв баллона с кислородом произошел в подвале пятиэтажного дома на ул. Поповича в Южно-Сахалинске минувшей ночью, 9 июля. Это не повлекло за собой возгорания.
Однако в результате взрыва частично разрушилось межэтажное перекрытие между подвалом и комнатой одной из квартир на первом этаже.
Спасатели эвакуировали десять человек из первого подъезда, одного пострадавшего доставили в областную больницу с ожогами тела 80%. Сейчас он находится без сознания. По предварительным данным, этот мужчина – проживающий в квартире № 10. В момент взрыва он находился в подвале.
Как сообщил губернатор Лимаренко в своем Telegram-канале, накануне, 8 июля, в подвале дома проводили плановые работы по замене труб водоснабжения. Заказчик работ - "Фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов Сахалинской области".
Администрация Южно-Сахалинска организовала комиссию по определению ущерба и возможности дальнейшего проживания в первом подъезде. На время ее работы эвакуированных людей разместят в пункте временного размещения "Ласточка", сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС.
На месте ЧП работали группы аварийно-спасательного отряда областного центра, сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. Полякова и пожарный расчет от пожарно-спасательной части № 1. Всего - 20 человек и 3 единицы техники.
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