Тихоокеанское
информационное агентство
7 Октября 2020
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Около 600 бутылок нелегального пива изъяли в одном из киосков Южно-Сахалинска
09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Коронавирусом на Сахалине заразились еще 52 человека

Коронавирусом на Сахалине заразились еще 52 человека
Коронавирус в Сахалинской области подхватили за сутки 52 человека, сообщили в Telegram-канале @limarenko_ official.
 
95 пациентов выписали.
 
Всего в регионе по состоянию на вечер 6 октября 5973 заболевших. Успешно излечились 4196 человек. Продолжают находиться под наблюдением медиков 1777 сахалинцев и курильчан.

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