Тихоокеанское
информационное агентство
7 Октября 2020
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Около 600 бутылок нелегального пива изъяли в одном из киосков Южно-Сахалинска
11:32, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Около 600 бутылок нелегального пива изъяли в одном из киосков Южно-Сахалинска

Около 600 бутылок нелегального пива изъяли в одном из киосков Южно-Сахалинска

Незаконную продажу алкоголя пресекли в одном из магазинов Южно-Сахалинска.

Как сообщило министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области, 1 октября должностные лица провели проверку.  В одном из киосков Южно-Сахалинска обнаружили розничную продажу пива и пивных напитков без сопроводительных документов, подтверждающих легальность алкогольной продукции.

Нелегальный алкоголь - 589 бутылок - изъяли. 

По результатам проверки в отношении нарушителя возбуждено
дело об административном правонарушении по ч. 2
ст. 14.16 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении еще одного дела по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ.
 
В совокупности нарушителю может грозить штраф до 600 тысяч рублей. 

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