На Сахалине в суд направлено дело о массовой вырубке леса

Следственным отделом ОМВД России по Невельскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя поселка Шебунино, обвиняемого в незаконной вырубке лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере.

В ходе кропотливого сбора доказательной базы установлено, что в конце января текущего года фигурант двигался на арендованном у знакомого тракторе по лесной дороге вышеуказанного села. Из-за плохих погодных условий, он понял, что из-за обильного снегопада дальше путь непроходим. Остановившись, мужчина обнаружил неподалеку 15 деревьев рода «Пихта» и 2 ели и решил пойти на противоправно деяние.

Взяв с машины бензопилу, обвиняемый около 16 часов незаконно производил спил вышеуказанных деревьев. Затем, он попросил у своего знакомого на некоторое время одолжить грузовой автомобиль с манипулятором.

Прибыв на место, где находились спиленные деревья злоумышленник при помощи бензопилы распилил деревья на несколько частей и погрузил в транспортное средство. В какой-то момент мужчина увидел неподалеку сотрудников невельского лесничества и испугавшись ответственности скрылся, успев загрузить в машину 15 деревьев.

Реализовать свои дальнейшие противоправные деяния мужчина не успел, так как ее личность вскоре была установлена сотрудниками полиции. Ущерб, причинённый государству, составил свыше 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Таким образом, мужчина обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере.

Уголовное дело будет рассмотрено в суд, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинскоф области.