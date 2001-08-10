На Сахалине в суд направлено дело о массовой вырубке леса
Следственным отделом ОМВД России по Невельскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя поселка Шебунино, обвиняемого в незаконной вырубке лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере.
В ходе кропотливого сбора доказательной базы установлено, что в конце января текущего года фигурант двигался на арендованном у знакомого тракторе по лесной дороге вышеуказанного села. Из-за плохих погодных условий, он понял, что из-за обильного снегопада дальше путь непроходим. Остановившись, мужчина обнаружил неподалеку 15 деревьев рода «Пихта» и 2 ели и решил пойти на противоправно деяние.
Взяв с машины бензопилу, обвиняемый около 16 часов незаконно производил спил вышеуказанных деревьев. Затем, он попросил у своего знакомого на некоторое время одолжить грузовой автомобиль с манипулятором.
Прибыв на место, где находились спиленные деревья злоумышленник при помощи бензопилы распилил деревья на несколько частей и погрузил в транспортное средство. В какой-то момент мужчина увидел неподалеку сотрудников невельского лесничества и испугавшись ответственности скрылся, успев загрузить в машину 15 деревьев.
Реализовать свои дальнейшие противоправные деяния мужчина не успел, так как ее личность вскоре была установлена сотрудниками полиции. Ущерб, причинённый государству, составил свыше 1 миллиона 200 тысяч рублей.
Таким образом, мужчина обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере.
Уголовное дело будет рассмотрено в суд, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинскоф области.
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