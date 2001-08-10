Молодой сахалинец, перевозивший в машине наркотики, врезался в ворота магазина и теперь пойдет под суд
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
25 июля в дежурную часть отдела МВД России по Анивскому городскому округу поступило сообщение о том, что по улице Центральной поселка Троицкое произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в ворота магазина рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Прибывшие на место сотрудники ДПС обнаружили за рулем молодого человека 1990 года рождения. Гражданин не пострадал, но при общении с сотрудниками полиции, а затем и медиками, вел себя неадекватно. У инспекторов появились основания полагать, что он находится в состоянии опьянения и перевозил запрещенные к обороту вещества. В связи с этим было принято решение провести досмотр транспортного средства.
В бардачке и между сидений сотрудники полиции обнаружили 4 свертка, обмотанные синей изолентой. Внутри них находились различные вещества, имеющие особый специфический запах.
Для дальнейшего разбирательства на место была вызвана следственно-оперативная группа. Обнаруженное было изъято и направлено на экспертизу.
Проведенное исследование показало, что в указанных свертках находились наркотические вещества синтетического производства общей массой 46,02 грамма, а также гашиш массой 14,35 граммов, что образует крупный размер.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.
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