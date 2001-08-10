Шахматисты лицея № 2 представят островной регион на финале турнира «Белая ладья» в Сочи

В Южно-Сахалинске завершился областной этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья». Его участниками стали шесть команд.

Награды оспаривали шахматисты из лицея № 2, гимназий № 2 и № 3 Южно-Сахалинска, СОШ № 2 и СОШ № 6 Корсакова, СОШ № 1 Поронайска. В составе каждой команды играли три юноши и одна девушка.

- В этом году к нам приехали две команды из Корсакова и одна из Поронайска. География турнира понемногу расширяется. На следующий год мы будем ждать охинцев, которые сейчас в последний момент отказались от поездки. Жаль, так как они были бы одними из явных претендентов на призовое место. Состав у них был очень хорошим, - говорит представитель Сахалинской федерации шахмат Татьяна Маринина.

Главным фаворитом турнира считалась команда лицея № 2, которая в итоге полностью оправдала прогнозы. Она уверенно заняла первое место, набрав 17 очков.

Лицеисты сыграли вничью с гимназией № 2 (2:2), выиграв остальные матчи (причем, три из них – с «сухим» счетом).

Победителями областного этапа «Белой ладьи» стали Михаил Бамбизо, Денис Медзиновский, Илья Че, Ирина Гундина. Теперь им предстоит подготовка к финалу, который пройдет в Сочи в конце мая.

На втором месте – гимназия № 3 (Максим Костерин, Егор Костыренко, Игорь Глазунов, Вероника Осташко), отставшая от победителя на 2 очка.

Третий призер – гимназия № 2 (Лев Бобровский, Матвей Лесников, Семен Син, Алиса Маринина). В ее активе 12,5 очков.

- Победа лицея № 2 заслужена и ожидаема. Очень ровно и достойно проявила себя команда гимназии № 3, показавшая достаточно высокий для себя результат. Большего ожидали от гимназии № 2, но шахматисты этой команды потеряли довольно много незапланированных очков, - комментирует Татьяна Маринина.

За чертой призеров остались СОШ № 1 Поронайска (5,5 очков), СОШ № 6 Корсакова (5 очков), СОШ № 2 Корсакова (5 очков).

Лучший результат на первой доске показал Михаил Бамбизо (5 очков), на второй – Денис Медзиновский (5 очков), на третьей – Илья Че (4 очка), на четвертой – Алиса Маринина (5 очков).

Отметим, что Михаил Бамбизо, Денис Медзиновский и Алиса Маринина добились 100-процентного результата, выиграв все пят партий.