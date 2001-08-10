Именитые островные спортсмены встретились с жителями Ноглик
Тренеры и спортсмены СШОР зимних видов спорта и спортшколы города Охи встретились с воспитанниками школ пгт. Ноглики. Беседа прошла в рамках областных соревнований по лыжным гонкам на призы Международного консорциума «Сахалин-1».
Во встрече приняли участие титулованные спортсменки СШОР зимних видов спорта Анна Кожинова и Ульяна Николова. За плечами у девушек масса спортивных успехов. Анна – мастер спорта, член юниорской сборной команды России по лыжным гонкам, неоднократный призёр всероссийских и международных соревнований, в 2021 году завоевала серебро в эстафетной гонке на Первенстве Мира среди юниоров. Не менее богатый соревновательный опыт и у Ульяны, она мастер спорта, кандидат в юниорскую сборную команду, победитель в эстафетной гонке первенства России среди юниоров, и это лишь часть ее достижений. Впечатляющих успехов лыжницы добились под чутким руководством тренеров Ирины Улитиной и Галины Кулыгиной.
- Такой формат был проведен впервые. В режиме вопрос-ответ мы обсудили актуальные проблемы, лучше познакомились друг с другом и поделились опытом, - рассказала старший тренер по лыжным гонкам СШОР зимних видов спорта Ирина Улитина. – Слушателей интересовало, как проходят тренировки и какие самые смелые цели ставят перед собой спортсмены, а с коллегами мы обсудили нюансы тренировочного процесса и перспективы островных спортсменов.
Помимо южно-сахалинских лыжников, во встрече приняли участие спортсменки охинской спортшколы – мастера спорта, призёры всероссийских и международных соревнований Эльвира Канаева и Юлия Завьялова. А также спортсмен из Ноглик - мастер спорта и призёр соревнований различного уровня Иван Кустов.
В завершении мероприятия школьники сделали фото со спортсменами на память.
- Подобные встречи позволяют донести до подрастающего поколения важность здорового образа жизни и приверженности к спорту. Показать, что возможность добиться высоких спортивных результатов есть у жителей каждого уголка России. Встречи с послами спорта будут продолжаться на регулярной основе, - подчеркнула директор департамента по физической культуре и спорту областного минспорта Ирина Рябкина.
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