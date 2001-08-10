95 каратистов сразились в региональном турнире за приз «Сахалинская весна»
Региональный турнир по киокусинкай на приз «Сахалинская весна» прошел в Холмске в минувшие выходные. Каратисты состязались в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Мамыкина.
В соревнованиях приняли участие 95 спортсменов от 10 до 17 лет из Южно-Сахалинска, Холмска, Корсакова и Невельска. Они выступили в дисциплинах «ката» (бой с тенью) и «кумитэ» (спарринги) в весовых категориях от 30 до 70 килограммов.
В «ката» среди детей 10-11 лет победу одержали Павел Баррио (Холмск). В категории 12-13 лет золото взял Никита Ю (Холмск). Даниил Айбушев (Холмск) стал лучшим среди каратистов в объединенных возрастах 14-15 и 16-17 лет.
По итогам спаррингов в своих весовых и возрастных категориях первые места заняли Даниил Ли (Южно-Сахалинск), Григорий Рыбалко (Холмск), Артем Кайгородов (Холмск), Ярослав Ралдугин (Южно-Сахалинск), Мафтун Зейналов (Южно-Сахалинск), Елизавета Толстова (Южно-Сахалинск), Алиса Пяк (Холмск), Регина Банникова (Южно-Сахалинск), Ричард Василишин (Холмск), Никита Ю (Холмск), Семен Вершинин (Корсаков), Сергей Сидоренко (Холмск), Яна Сорочина (Корсаков), Екатерина Корейба (Южно-Сахалинск), Глеб Андреев (Холмск), Владислав Дригин (Южно-Сахалинск), Владислав Сорочин (Корсаков), Тимофей Исаев (Южно-Сахалинск), Хатын Зейналова (Южно-Сахалинск), Ирина Ярцева (Южно-Сахалинск), Никита Исаченко (Корсаков), Илья Микшенко (Корсаков).
Кроме того, были вручены специальные призы. «За волю к победе» отмечен Даниил Айбушев, «За лучшую технику» награжден Никита Ю, а «Лучшим бойцом» признан Владислав Сорочин.
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