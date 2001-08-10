Сахалинские дзюдоисты завоевали девять медалей чемпионата ДФО

В Хабаровске состоялся чемпионат Дальневосточного федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин. В универсальном краевом спортивном комплексе стадиона имени Ленина награды оспаривали свыше ста борцов, среди которых было немало мастеров спорта, победителей и призеров турниров всероссийского и международного уровня, рассказали ТИА "Острова" в пресс-центре СРОО "Федерация дзюдо и самбо".

- Дальневосточный чемпионат является отборочным перед чемпионатом России, который состоится в сентябре в Майкопе, - пояснили организаторы.

Островные дзюдоисты завоевали на этих состязаниях девять медалей (четыре золотые, одна серебряная и четыре бронзовых), в очередной раз доказав, что островная школа дзюдо является одной из сильнейших на Дальнем Востоке.

Чемпионами ДФО стали Эльдар Хабиев (весовая категория до 60 кг), Мурат Буклов (до 100 кг), Зиёратшо Боротов (свыше 100 кг) и Асел Бекбосун (до 78 кг).

- Эльдар Хабиев завоевал золото второй год подряд. В его весе было семь борцов. В подгруппе он три схватки выиграл оценкой "иппон" (чистая победа), а затем уверенно провел полуфинал и финал. Для Мурата Буклова это четвертая победа на чемпионате ДФО. Ранее он был первым в 2017, 2018 и 2019 году. Зиёратшо выиграл чемпионат третий раз подряд. В своей весовой категории он во всех схватках победил «иппоном». А в женском турнире тренер областной "СШ самбо и дзюдо" Асел Бекбосун стала уже пятикратной чемпионкой федерального округа, - рассказал президент СРОО "Федерация дзюдо и самбо" Александр Кардаш.

Второе место в весе до 73 кг занял Азамат Алхаматов (год назад он был бронзовым призером). На третью ступень пьедестала почета поднялись Жалавди Султаев (до 81 кг), Алексей Калинин (свыше 100 кг), а также Софья Мирошниченко и Сезимай Сыргабаева (до 63 кг).

- В общекомандном зачете мы заняли третье место, а среди мужских сборных Сахалинская область второй год подряд показала лучший результат. Наибольший вклад в этот успех внесли воспитанники и тренеры областной "СШ самбо и дзюдо", - подвел итог тренер-представитель команды Рамазан Саадуев.