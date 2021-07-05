Сахалинские ветераны спорта посоревновались за звание сильнейших в настольном теннисе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат Сахалинской области по настольному теннису среди ветеранов спорта прошёл в Южно-Сахалинске. Спорткомплекс «Гидрострой» собрал 34 участника – 20 мужчин и 14 женщин в возрастных категориях 45-54 года, 55-64 года и 65 лет и старше. Спортсмены представляли Аниву, Корсаков, Холмск, Вахрушев (Поронайский район) и Южно-Сахалинск.

Как отметили организаторы, самой массовой возрастной группой стала «65+». Победу в ней одержали Александр Подлесский из Южно-Сахалинска и Лариса Ярославцева, представляющая Корсаков.

Андрей Ермизин из Вахрушева из южно-сахалинская спортсменка Наталья Гаврилова стали лидерами в категории «55-64 года».

Южносахалинцы Виталий Ким и Светлана Лазаренко показали лучшие результаты в возрастной группе «45-54 года», рассказали ТИА "Отсрова" в пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.