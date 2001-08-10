Сахалинский каратист стал призером всероссийских соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинец Даниил Сафин завоевал серебро Первенства России по спорту глухих в дисциплине каратэ. 145 спортсменов из 18 регионов России боролись за победу в Санкт-Петербурге, рассказали ТИА "Отсрова" в региональном министерстве спорта.

Воспитанник СШОР восточных видов единоборств Даниил выступил в дисциплинах ката и кумите в возрастной категории до 17 лет. В поединке с воображаемым противником (ката) Сафин стал первым в своей группе и лишь в финальном бое проиграл представителю Московской области.

Второе серебро островной спортсмен завоевал в дисциплине кумитэ. По окончанию финального поединка у Сафина и его соперника – спортсмена из Калининграда было равное количество баллов – 2:2. В таком случае победа присуждается атлету, который сделал первый оценённый судьями удар.

Кроме того, Даниил вышел на татами и в рамках Чемпионата России, где выступали спортсмены от 18 лет и старше. Но пока эта высота – абсолютная возрастная категория спортсмену не покорилась.

По итогам выступлений спортсмену присвоено звание «Кандидат в мастера спорта», кроме этого, он обеспечил себе место в сборной России.

- В этих соревнованиях наши воспитанники принимают участие впервые, и блин не оказался комом. Даниил отлично выступил. Показал, чему он научился за пять лет в нашей школе. Хочется поблагодарить его, и спортсменов, которые помогали в подготовке к этим соревнованиям, выходили на спарринги, и конечно, тренерский штаб школы, в частности Ольгу Рудых, - подчеркнул директор СШОР ВВЕ Леонид Ким.

Следующими новостями каратисты обещали поделиться из Москвы, куда в ближайшее время трое сахалинцев – Евгений Сон, Даниил Никишин и Анна Миранкова отправятся для участия в первом подготовительном сборе к Первенству Европы.