Сахалинский каратист стал призером всероссийских соревнований
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинец Даниил Сафин завоевал серебро Первенства России по спорту глухих в дисциплине каратэ. 145 спортсменов из 18 регионов России боролись за победу в Санкт-Петербурге, рассказали ТИА "Отсрова" в региональном министерстве спорта.
Воспитанник СШОР восточных видов единоборств Даниил выступил в дисциплинах ката и кумите в возрастной категории до 17 лет. В поединке с воображаемым противником (ката) Сафин стал первым в своей группе и лишь в финальном бое проиграл представителю Московской области.
Второе серебро островной спортсмен завоевал в дисциплине кумитэ. По окончанию финального поединка у Сафина и его соперника – спортсмена из Калининграда было равное количество баллов – 2:2. В таком случае победа присуждается атлету, который сделал первый оценённый судьями удар.
Кроме того, Даниил вышел на татами и в рамках Чемпионата России, где выступали спортсмены от 18 лет и старше. Но пока эта высота – абсолютная возрастная категория спортсмену не покорилась.
По итогам выступлений спортсмену присвоено звание «Кандидат в мастера спорта», кроме этого, он обеспечил себе место в сборной России.
- В этих соревнованиях наши воспитанники принимают участие впервые, и блин не оказался комом. Даниил отлично выступил. Показал, чему он научился за пять лет в нашей школе. Хочется поблагодарить его, и спортсменов, которые помогали в подготовке к этим соревнованиям, выходили на спарринги, и конечно, тренерский штаб школы, в частности Ольгу Рудых, - подчеркнул директор СШОР ВВЕ Леонид Ким.
Следующими новостями каратисты обещали поделиться из Москвы, куда в ближайшее время трое сахалинцев – Евгений Сон, Даниил Никишин и Анна Миранкова отправятся для участия в первом подготовительном сборе к Первенству Европы.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
17:21 1 Июля Около половины опрошенных мужчин в мэрии Южно-Сахалинска пьют через день
- 16:51 1 Июля Директора техникума на Сахалине обвинили в незаконной выдаче дипломов
14:07 1 Июля Углегорский подросток пошёл искать маму, а дошёл до уголовного дела
16:55 2 Июля Вандалы снова испортили сквер Пограничников в Южно-Сахалинске
16:00 9 Июня Автобусные маршруты Южно-Сахалинска опять будут переоценивать
14:19 10 Июня Жителей Южно-Сахалинска 12 июня ждет большая праздничная программа: полный список мероприятий
15:57 10 Июня В Сахалинской области министр спорта переходит на работу с инвестициями
18:49 10 Июня Вокруг экс-журналиста ТИА «Острова» на Сахалине разгорелся крупный медиаскандал
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы соблюдаете масочный режим?