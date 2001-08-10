Корсаковские полицейские пресекли незаконную продажу алкоголя
Сотрудниками ОМВД России по Корсаковскому городскому округу в ходе проведения профилактического мероприятия по выявлению случаев незаконного оборота алкогольной продукции был выявлен факт розничной продажи спиртного без лицензии в магазине села Дачное.
В ходе доследственной проверки установлено, в данной торговой точке осуществляет предпринимательскую деятельность 58-летний индивидуальный предприниматель, который ранее был привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.14.17.1 КоАП РФ (Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами) и ч.2 ст. 14.16 КоАП РФ (Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Мужчине был назначен административный штраф в размере 200 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело в отношении указанного предпринимателя, в действиях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного сг.171.4 УК РФ (Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции). Об этом ТИА "Острова" рассказали в полиции островов.
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