Тихоокеанское
информационное агентство
4 Июня 2021
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Корсаковские полицейские пресекли незаконную продажу алкоголя
16:27, Сегодня | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Корсаковские полицейские пресекли незаконную продажу алкоголя

Сотрудниками ОМВД России по Корсаковскому городскому округу в ходе проведения профилактического мероприятия по выявлению случаев незаконного оборота алкогольной продукции был выявлен факт розничной продажи спиртного без лицензии в магазине села Дачное.

В ходе доследственной проверки установлено, в данной торговой точке осуществляет предпринимательскую деятельность 58-летний индивидуальный предприниматель, который ранее был привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.14.17.1 КоАП РФ (Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами) и ч.2 ст. 14.16 КоАП РФ (Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Мужчине был назначен административный штраф в размере 200 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело в отношении указанного предпринимателя, в действиях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного сг.171.4 УК РФ (Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции). Об этом ТИА "Острова" рассказали в полиции островов.

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